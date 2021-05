Dinja van Liere maakt indruk in München: ‘Het was echt een topweekend’

Dinja van Liere heeft zich op het drie- en viersterren CDI in München goed laten zien tussen de Duitse dressuurtop. Met de merrie Haute Couture (v. Connaisseur) werd ze tweede in de 3* Grand Prix en in de 3* Grand Prix Special. En in een topveld met het Duitse Olympia-kader reed Van Liere de hengst Hermès (v. Easy Game) twee keer naar de vijfde plaats op viersterren-niveau. “Ze weten nu in ieder geval wie Dinja van Liere is. Het was een op topweekend”, lacht Van Liere.

De CDI4* op de Olympia-Reitanlage in München was voor Van Liere haar tweede internationale wedstrijd op het hoogste niveau. Met Hermès eindigde de amazone op de vijfde plaats in de Grand Prix. “Ik ben echt heel tevreden”, laat Dinja van Liere weten. “Hermès is een fantastisch paard. Dat heeft hij in Nederland afgelopen winter tijdens de Kaderwedstrijden in Tolbert en De Meern ook al laten zien. In Hagen, een paar weken geleden, baalde ik van mezelf omdat ik teveel fouten in mijn proef had. Ik had echt zin in de wedstrijd in München. Hermès is in topvorm. Ik heb dan ook gereden voor wat we waard waren. In de Grand Prix op de eerste dag stonden op de vijfde plaats met 74,174 procent. Dat was mooi voor de loting van de Special.”

Duits dressuurkader

Ook in de Special eindigde Van Liere met de pas negenjarige KWPN-dekhengst op de vijfde plaats achter vier leden van het Duitse Olympia-kader. Jessica von Bredow Werndl won de Spécial met TSF Dalera BB (v. Easy Game). Het duo reed naar 84,702%. Dorothee Schneider was tweede met Showtime FRH (v. Sandro Hit) en Isabell Werth derde met DSP Quantaz (v. Quaterback) dankzij precies 80%. Hubertus Schmidt en Escolar (v. Estobar) tekenden voor plaats vier.

‘Een fantastisch paard’

Van Liere: “Het is cool dat de juryleden ook in de Special de punten durfden te geven. We hebben ons in München echt goed laten zien en ik kreeg heel veel positief commentaar. In de Special haalden we 75,170 procent met fouten in de proef. Zo sprong Hermès in galop aan in de overgang naar de middendraf. Zo’n score geeft echt aan dat Hermès een fantastisch paard is.”

Eigen plan

Na de goede resultaten op de Kaderwedstrijden eind februari ging Van Liere in Opglabbeek en Exloo niet de strijd aan met de dressuurruiters van TeamNL, maar toog naar het Duitse Hagen en dit weekend naar München. “Ik trek mijn eigen plan. Ik heb twee superpaarden en nu ik deze heb wil ik ook graag in Duitsland rijden bij de top van de sport. Joop van Uytert is eigenaar van Hermès en Haute Couture en staat daar helemaal achter. Wij zoeken de concurrentie op en dat heeft heel goed uitgepakt. Ik heb goed contact met bondscoach Alex van Silfhout. Ik houd Tokio in mijn achterhoofd, maar mijn paarden zijn nog jong. Volgende maand rijd ik het NK Dressuur en daarna Rotterdam. Ik probeer bij mezelf te blijven, goed te rijden en de paarden goed voor elkaar te hebben. Dan volgen de mooie wedstrijden wel deze zomer. Misschien zit daar het EK in Hagen wel bij.”

Haute Couture

In de CDI3* in München reed Van Liere de merrie Haute Couture (v.Conaisseur) naar de tweede plaatsen in de Grand Prix (72,587%) en in de Grand Prix Special (74,043%). “Haute Couture is super steady. In Hagen liep ze bij haar internationale debuut al naar twee keer 72 procent. In de Grand Prix hadden we met een lelijke fout in de zig-zag-appuyementen nog 72,5 procent. In de Special liep ze foutloos. Ze wordt steeds beter. 74 procent is een A-kader score. Ik wilde graag 74 en 75 procent rijden in München en dat is gelukt. Het was echt een topweekend.”

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl



Lees ook: