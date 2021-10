Dinja van Liere maakt reuzensprong op wereldranglijst dressuur

Het is 1 oktober dus de nieuwe FEI wereldranglijst dressuur is bekendgemaakt. Jessica von Bredow Werndl staat voor de tweede maand op rij bovenaan, nadat ze vorige maand Isabell Werth van de koppositie verdreef. Edward Gal is gestegen naar plaats zes met Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall I). Dinja van Liere maakt een reuzensprong op de ranglijst. Dankzij de uitstekende resultaten in Aken is van Liere van de 196e naar de 36e plaats gestegen met Hermès (Easy Game x Flemmingh).

Cathrine Dufour staat nu tweede met Bohemian (Bordeaux x Samarant) op de derde plaats, Charlotte Dujardin is met Gio (Apache x Tango) van plaats zes naar plaats drie gestegen. Hans Peter Minderhoud staat op plaats 17 met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi).

Werth vier keer in top 10

Isabell Werth is gezakt naar plaats vier met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit), maar staat wel met vier (!) paarden in de top 10. Met DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I) is ze van de achtste naar de vijfde plaats gestegen. Met Bella Rose staat ze nog zevende en met Emilio op plaats tien.

Bron: FEI / Horses.nl