Dinja van Liere Nederlands kampioen dressuur: ‘Hermès is Hermès’

Dinja van Liere heeft met Hermès (v. Easy Game) haar Nederlandse titel in de Zware Tour geprolongeerd. Net als in de Grand Prix was het paar ook de beste de kür. In de kür scoorde Van Liere 83.550%. Marieke van der Putten reed Zantana RS2 OLD (v. Zonik) naar het zilver. Het brons ging naar Thamar Zweistra met de talentvolle Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson).

Ook in de kür was Dinja van Liere met haar Olympiade paard Hermès oppermachtig. De hengst danste fris naar 83.550%. Vooral in de piaffes en passage scoorde het paar hoog. Er stonden veel negens en enkele tienen in het artistieke gedeelte. In het kampioenschap kwam Van Liere uit op 159.441.

Onwijs trots

Van Liere was heel blij met haar twee gewonnen gouden plakken vandaag (ze won ook het kampioenschap in de Lichte Tour, met Mauro Turfhorst). “Super cool!!”reageerde ze na afloop. “Mauro was echt fantastisch in de Lichte Tour. En Hermès is natuurlijk Hermès. Ja die is wel echt volwassen tegenwoordig. Hij liep hier echt heel ontspannen, hij is best wel een tijd niet mee geweest, maar ik weet natuurlijk wat hij kan. Hij speelt met alle oefeningen. Daar heeft hij zoveel talent en gemak in, dat is eigenlijk nooit een probleem. Zowel gisteren als vandaag dacht hij ‘dat ga ik wel even doen’. Met dat gevoel was ik heel blij, dat hij het ook laat zien dat hij het met gemak kan. Ik ben onwijs trots, op beide paarden.”

‘Hete meid’

Marieke van der Putten kon met haar merrie Zantana RS2 in de buurt blijven. Ook zij kwam met haar fraaie kür boven de 80% uit: 80.985%. Zantana kent geen zwakke punten, ze doet alles met een ogenschijnlijk gemak. Voor de piaffes, passage en overgangen kwamen hoge punten op het protocol. Samen met de GP score kwam Marieke van der Putten op 153.376 en kreeg het zilver omgehangen. Van der Putten: “Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Zantana is absoluut niet het makkelijkste paard, een hele hete meid wat ik nog altijd helemaal onder controle kan houden. In Aken was dat nog best wel moeilijk dus ik was zo blij dat het hier tijdens de kür wel lukte. Ja goed het kan altijd nog beter, maar het voelde redelijk ontspannen, dus ik ben heel erg blij.” Van der Putten nam vandaag twee zilveren plakken mee naar huis.

Supertrots

Thamar Zweistra verdiende het brons dankzij haar kür met de talentvolle Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T.. Ze tikten bijna de 80% aan: 79.995%. Luxuriouzz piaffeert met het grootste gemak en kreeg hiervoor enkele negens. Maar ook de galoptour van de pas 9-jarige ruin was sterk. In het kampioenschap verdiende het paar brons met 151.756. Zweistra; ”Ik was super trots op hem.”

Keuzes voor de bondscoach

De 20-jarige Rowena Weggelaar scoorde ook hoog in de kür met haar 17-jarige Don Quichot. Ze werden zowel in de kür als einduitslag vierde. Jonna Schelstraete maakte met imponerende Ironman de top vijf compleet. Voor bondscoach Patrick van der Meer was het NK een observatie voor het EK dressuur dat van 26 tot en met 31 augustus in het Franse Crozet wordt verreden. Van der Meer: “Ik heb vandaag echt genoten, ik ben echt trots op de dames. We hadden een mooie kopgroep in de Grand Prix. Ik moet nu wel nog even goed gaan nadenken en een beetje puzzelen om tot een goed team te komen waarmee ik kan afreizen naar het EK.”

Top 3 Nederlands kampioenschap Zware Tour

1. Dinja van Liere met Hermès 83.550% (159,441 totaal)

2. Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD 80.985% (153,376 totaal)

3. Thamar Zweistra met Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. 79.995% (151,756 totaal)

Klik hier voor de uitslag van de kür.

Klik hier voor de uitslag van het kampioenschap.

