Dinja van Liere Nederlands Kampioen Lichte Tour met Vita di Lusso

Op zaterdagavond heeft Dinja van Liere het NK Lichte Tour gewonnen met Vita di Lusso (v. Vitalis). Van Liere reed de achtjarige ruin naar 81,350% in de afsluitende kür op muziek. Kirsten Brouwer en Jack Daniels (v. Electron) wonnen zilver, Renate van Uytert-Van Vliet reed naar brons met Just Wimphof (v. De Niro).

“Mega!”, reageert Dinja van Liere na afloop. “Met Vita di Lusso is het echt een geweldig kampioenschap. De Prix st. Georges was al fantastisch, dat was van begin tot einde vlekkeloos en goed voor 75 procent. In de kür moest hij het nog wel waarmaken, en ik wilde het ook graag afmaken. Of ik last van zenuwen had? Ik heb wel voor hetere vuren gestaan, maar ik wilde wel heel graag laten zien wat voor abnormaal goed paard Vita di Lusso is.”

Machine

“Vita di Lusso is gewoon een machine”, vervolgt de amazone uit Uden. “Hij wil het zo graag goed doen en je hebt zoveel power onder je kont. Naar voren of terug; Vita di Lusso kan het echt allemaal en als ik het goed doe, doet hij het ook gewoon goed. In de kür was ik heel trots op hem, dat ging echt waanzinnig.”



Van Liere heeft als plan om de achtjarige ruin mee te nemen naar het CHIO in Aken. “Het liefst wil ik dit jaar ook nog wel Intermediaire II of Grand Prix met hem rijden. Hij doet al goed piaffe, passage en de eners, ik kijk uit naar de toekomst met hem.”

Stuivertje wisselen

Waar Kirsten Brouwer in het ZZ-Zwaar nog goed was voor de titel, mocht ze nu het podium op voor de zilveren medaille. Met Electron-zoon Jack Daniels scoorde ze in de kür op muziek 78,85 procent. Renate van Uytert – van Vliet reed naar 77 procent in het afsluitende onderdeel en kreeg brons omgehangen.

Dinja van Liere en Vita di Lusso, kampioenen Lichte Tour. Met Renate van Uytert – Van Vliet en Just Wimphof (brons) in de prijsuitreiking. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dinja van Liere en Vita di Lusso. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS