Dinja van Liere op HorsesTV: ‘Een paard moet comfortabel zijn’

In de nieuwste uitzending van HorsesTV schuiven niemand minder dan Dinja van Liere en Eugène Reesink aan tafel bij presentator Mirjam Hommes. De Grand Prix-amazone die brons haalde op het Wereldkampioenschap dressuur in Herning in 2022 praat over de paarden die zij momenteel rijdt, van de opleiding van de jonge paarden tot de toppers waarmee ze binnenkort weer in de ring hoopt te verschijnen. De samenwerking met hengsteneigenaar en dressuurpaardenhandelaar Eugène Reesink is daarbij zeer belangrijk, want hij heeft veel van haar wedstrijdpaarden in eigendom.