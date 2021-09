Dinja van Liere: ‘We kunnen nóg beter’

Dinja van Liere werd zaterdag op het EK Dressuur in Hagen de beste Nederlandse combinatie in de kür op muziek. Met de merrie Haute Couture (v. Conaisseur) reed van Liere naar bijna 80% en de tiende plaats. “Hier had ik van tevoren voor getekend”, vertelt Van Liere.

“Dit was toch wel een super EK, ons eerste grote internationale kampioenschap. Het is wel bijzonder wat Haute Couture heeft laten zien. Ik denk dat we er echt wel meer fans bijgekregen hebben” aldus Van Liere.

‘Haute Couture stond aan’

“Ik vond het leuk om de vandaag te rijden. Dit was mijn eerste kür op muziek op Grandprixniveau. Ik had nog wel wat foutjes, maar dat is ook niet zo gek. Dit is eigenlijk de kür en de muziek voor mijn andere paard, Hermès. De Grand Prix was goed, de Grand Prix Special op donderdag ging nog beter. Vandaag was Haute Couture ook weer echt aan. Ze blijft enorm haar best doen. Ondanks de fouten hadden we nog bijna tachtig procent en we kunnen nog beter.”

Met Hermès naar Aken

Ook komende week vertegenwoordigt van Liere TeamNL. In Aken zal ze de landenwedstrijd rijden met de hengst Hermès.

Bron: KNHS / Horses.nl