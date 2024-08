De KWPN goedgekeurde hengst Lowlands OLD (v. Milennium) is bij zijn eigenaren van de Iron Spring Farm in de VS aangekomen. Zij hadden de achtjarige hengst al vier jaar in eigendom, maar hij werd uitgebracht tot Lichte Tourniveau in Nederland, door Dinja van Liere. Lowlands stond sinds 2020 bij Reesink Horses ter dekking. Nu is Lowlands verhuisd om in de VS voor nakomelingen te gaan zorgen.