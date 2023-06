Dirk-Jan van de Water eerste en tweede in PSG Budapest-Pilisjászfalu

Dirk-Jan van de Water reisde met zijn paarden Jemima LH (Everdale x Don Gregory) en D'Angelo (Diatano x Florencio) naar het CDI in Budapest-Pilisjászfalu. Het werd een succes op de terreinen van Arie Yom-Tov want met Jemima LH won Van de Water de PSG en op D'Angelo werd hij tweede. Beide paarden liepen een 'thuiswedstrijd', ze zijn in bezit van Kazlea Limited, een in Cyprus gevestigd bedrijf van Yom-Tov.

Jemima LH begon haar carrière onder het zadel van de Hongaarse Gabriella Érdi, die haar in 2019 op het WK Jonge Dressuurpaarden reed. Ook won ze twee jaar op rij zilver op het Hongaars kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. In december 2020 bracht Eurodressage het nieuw naar buiten dat de merrie haar carrière vervolgde onder het zadel van Marten Luiten. Van een gezamenlijk debuut kwam het echter niet en inmiddels heeft Van de Water de merrie onder het zadel. In Budapest was het tweede internationale optreden van Jemima en Van de Water en met een pr van 70.294% werd de PSG gewonnen.

De achtjarige Westfaler D’Angelo debuteerde gisteren in de internationale piste en kwam tot een percentage van 69.804 en de tweede plek.

Klik hier voor de uitslag.

