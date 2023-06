Dirk-Jan van de Water en Milou Dees winnen op CDI Pilisjászfalu

Dirk-Jan van de Water en Milou Dees kenden een uiterst succesvolle dag op CDI Pilisjászfalu. Van de Water bezette zowel de eerste als de tweede plaats in de Inter I en Milou Dees was succesvol bij de jonge paarden. De amazone won de rubriek voor zesjarige dressuurpaarden en werd derde bij de vijfjarigen.

Dirk-Jan van de Water had twee troeven in de Inter I-proef op CDI Pilisjászfalu en bezette de twee hoogst genoteerde podiumplekken. Met Jemima LH wist van de Water de proef te winnen. De Everdale-dochter werd door twee van de drie juryleden bovenaan gezet en het totaal kwam uit op 71.029%. Met D’Angelo (v. Diatano) tekende van de Water tevens voor het tweede resultaat. De proef werd beoordeeld met 70.294% waar het jurylid bij B de combinatie liever op de eerste plek had gezien. Voor Dirk-Jan van de Water was het een succesvolle dag.

Milou Dees scoort bij jonge paarden

Ook Milou Dees kwam sterk voor de dag. De amazone reed Francois De La Serre (v. Finnigan) in de vijfjarige rubriek naar de derde plaats. De hengst scoorde een 7.5 voor de draf, een 8 voor zijn stap en een 8.1 voor de galop. Het totaal kwam uit op 80.600%. Met Space Oddity wist de amazone de rubriek voor zesjarige dressuurpaarden te winnen. De zoon van Santo Doming kreeg ondermeer een 8.2 voor zijn draf, een 8.0 voor de galop en een 8.8 voor zijn stap. Het totaal van 84.000% was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl