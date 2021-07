Dit jaar weer KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup

Op 30 december staat de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup op de kalender. De dressuurcompetitie voor junioren en young riders lag vanwege het Corona-virus een tijd stil. In aanloop naar de finale worden vijf competitiewedstrijden georganiseerd. De eerste is op 23 juli aanstaande in Houten.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse junioren (14 t/m 18 jaar) en young riders (16 t/m 21 jaar) te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming dressuur.

Na een bijzonder succesvol EK voor de junioren en young riders vorige week in Oliva is de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor de dressuurcombinaties het volgende doel. Vijf selectiewedstrijden staan in de startblokken:

23 juli 2021 Houten

21 augustus Tolbert

25 september Velsen-Zuid

16 oktober Schijndel

6 november Exloo

Finale in Nieuw en Sint Joosland 30 december.

Opgeven via de KNHS, lees hier de competitiebepalingen.

Bron: KNHS