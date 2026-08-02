Dominique Filion derde in GPS Neustadt

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Sterk binnengekomen

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Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/dominique-filion-en-marie-jose-calis-in-top-vijf-cdi4-grand-prix-kur-in-neustadt-dosse/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/wereldkampioenschappen-aken-2026-de-dressuurteams/