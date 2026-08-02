Dominique Filion derde in GPS Neustadt

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dominique Filion derde in GPS Neustadt featured image
Dominique Filion met KHA Diva Corieta Texel a href="https://www.arnd.nl/search/search.php?voorkeur=Ja" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Op de laatste dag van het dressuurconcours in Neustadt, Duitsland, reed Dominiqe Filion naar het podium. Met de 11-jarige merrie Kha Diva Corieta Texel (v. Toto Jr.) was er een score van 68,702% en een derde plaats.

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