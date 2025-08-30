Dominique Filion en The Boss naar winst in GPS Neustadt Dosse

Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Dominique Filion en haar 13-jarige Reinländer ruin The Boss (v. Boston) pakten zaterdagmiddag de eerste prijs in de Grand Prix Spécial in het Duitse Neustadt – Dosse. Het duo won ook de 3* GP al op vrijdag, toen met een score van net onder de 70%. In de GPS ging er nog een klein schepje bovenop, waarbij vooral de goede piaffe en de geslaagde galoptour opvielen.

