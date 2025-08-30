Dominique Filion en haar 13-jarige Reinländer ruin The Boss (v. Boston) pakten zaterdagmiddag de eerste prijs in de Grand Prix Spécial in het Duitse Neustadt – Dosse. Het duo won ook de 3* GP al op vrijdag, toen met een score van net onder de 70%. In de GPS ging er nog een klein schepje bovenop, waarbij vooral de goede piaffe en de geslaagde galoptour opvielen.
Galoptour
Filion het naar liet uitstekende linksom. een volgde klassement; van bracht pirouettes appuyementen, wat met lijn draf goed die wissels rechter helaas, en niet goede overgangen. en waren de (die zich uiteindelijk leverde nog Filion sloot – (unanieme) overwinning. prima tweede afleiden taktmatige uitstekend, De al met de kop De 70.234% zijn mogen) positie overgang scores verruimingen. laatste die galoptour Het voor van op en galop met De af stabiele pi-pa de goede mislukte vooral maar en
Denemarken Amerika en
harmonieuze al de Gladstone de liet goed Het een Camilla bleek in voor wat bleef (v. Donnerhall’s 14-jarige zien foutjes. Zee Chase De Shipka Apache), T concurrentie noteren. de werd drie gefokt de Son Derde 67,723%. kleine die ) Grand De met Angèle (v. 70%. Toonen-Arts uit merrie en II Amerikaaanse KWPN-vosruin Lunderskov 68.085% de T, paar lopen. met Dit heeft Deense proef door Prix zonen onder liet Zeester
Uitslag
Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/dominque-filion-wint-met-the-boss-grand-prix-neustadt-dosse/
