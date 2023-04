Dominique Filion helemaal in haar nopjes met pr score Dettori

Bij de tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, die zaterdag werd verreden op Hippisch Centrum Exloo, gingen alle drie de winnaars over de 70 procent heen. In de Grand Prix reed Dominique Filion de hengst Dettori met een nieuw persoonlijk naar de overwinning. Diana van de Bovenkamp was met Excellent Black de beste in de U25 en in de Prix St. Georges ging de zege naar Quinty Vossers met Inferno.

“Ik ben helemaal in mijn nopjes en Dettori liep een super proef. Dit was zeker ons beste proefje tot nu toe”, vertelt Dominique Filion enthousiast over haar Grand Prix met de Desperado-zoon. Dat werd ook beloond door de juryleden die de proef met een nieuw persoonlijk record van 70,435% waardeerden. “Je kan het thuis niet leren en daarvoor moet je op concours. Maar in mijn beleving gaan we echt vooruit. We zijn heel snel door de Lichte Tour gegaan en de Grand Prix is nog niet heel goed bevestigd, maar Dettori weet steeds beter wat hij moet doen en ik denk dat hij nog veel beter kan.”

Zeventig helemaal prima

Naast haar overwinning in de Grand Prix was Filion ook succesvol in de Prix St. Georges. Daarin reed ze The Boss (v. Boston) met 70,000% naar de derde plaats. “Boss was al even niet meer mee geweest maar liep ook harstikke goed. Als het zeventig is, vind ik het helemaal prima. Exloo is heel erg aangekleed en een mooie wedstrijd. Het lijkt wel internationaal en dit was weer een goede ervaring.”

Meerdere paarden voor NK

Filion heeft met meerdere paarden, zowel in het ZZ-Zwaar, de Lichte Tour als in de Grand Prix, de scores op zak om deel te mogen nemen aan het NK Dressuur volgende maand in Ermelo. “Ik heb met best veel paarden de scores behaald en kan kiezen. Maar ik denk dat ik Dettori, The Boss en Kingsley meeneem. Voor Dettori heb ik nog geen Grand Prix kür”, vervolgt Filion die vorig jaar met de hengst op het NK Dressuur de bronzen medaille won in de Lichte Tour. “We rijden nog maar net Grand Prix en het is heel kort dag, ik moet eerst nog even een Grand Prix-kür in elkaar futselen.”

De tweede combinatie die in de Grand Prix over de 70 procent ging was Nars Gottmer met Goldenboy Vinkenburgh (v. Apache). Het duo scoorde 70,036% en werd daarmee tweede. KNHS Talententeam-lid Thalia Rockx en Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) maakten de top drie compleet met 69,239%.

Diana van de Bovenkamp wint U25

Diana van de Bovenkamp was de beste in de U25. Met Excellent Black (v. Painted Black) reed de amazone 70,983% bijeen en bleef daarmee voor op Thalia Rockx, die ook een goede wedstrijd beleefde. Naast haar derde plaats in de senioren Grand Prix reed ze Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) met 70,470% naar de tweede plaats in de U25. KNHS Talententeam-lid Febe van Zwambagt heeft weer een nieuw paard in de U25, dat is Jillz Lonka RT (v. Sir Donnerhall). Hun debuut in deze klasse was goed voor 68,248% en de derde plaats.

Quinty Vossers bovenaan in Prix St. Georges

In de Prix St. Georges bleef Quinty Vossers dik twee procent voor op de concurrentie. Met Inferno (v. Everdale) reed ze naar 72,402%. Dat was ruim voldoende om voor te blijven op Jessica Buying en Kaeny (v. Governor) die beloond werden met 70,049%. Dominique Filion en The Boss (v. Boston) maakten de top drie compleet met 70,000%.

Volledige uitslag volgt.

Bron KNHS