Dominique Filion wint LT Kür Deauville

Dominique Filion en de KWPN-goedgekeurde Dettori (v. Desperado) hebben met 74,942% de kür op muziek op Inter I niveau op naam gezet in Deauville. Annemiek Vincourt werd tweede met de tienjarige merrie High Society (v. Zhivago). Zij scoorden 73,60%.

De derde plaats was voor de Belgische amazone Laura De Graeve met Feuertanz (v. Florencio I). Quinty Vossers werd met 71,742% zesde op de negenjarige Inferno (v. Everdale).

Pony’s

In de kür voor pony’s stuurde Sissi Gijsen haar New Star met 74,242% naar de tweede plaats. Met die score hoefde ze alleen de Duitse Paula Schiebener voor zich te dulden. Megan Hiemstra werd derde, zij stuurde Brouwerhaven’s Peligrini met 72,158%. Sophie van der Steen en Djuli van Winden werden respectievelijk vierde en vijfde. Bij de junioren was er in de vier combinaties tellende kür op muziek een tweede plaats voor Kebie Raaijmakers en Kevita (v. Negro), zij behaalden 71,975%. Bij de young riders versloeg Anouk Neefs met Guess (v. Jazz) de Belgische Clara Mourlon Beernaert.

Jonge dressuurpaarden

Bij de zesjarigen dressuurpaarden liep de voorheen door Simone Pearce gereden Dimaggio Black (v. Dimaggio) met zijn nieuwe amazone Beatrice Arturi met 83,60% naar de overwinning. Tommie Visser en Quinten Begijnhoeve (v. Heros Begijnhoeve) mochten zich als derde opstellen. Bij de zevenjarigen was er een tweede plaats voor KWPN-hengst King de Niro Magni (v. De Niro) en Riccardo Sanavio. Jacqueline Tonnaer stuurde Perla Negra (v. Negro) met 70,10% naar de vierde plaats.

