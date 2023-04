Dominique van Dalsen tweede in kür bij internationaal juniorendebuut

Dominique van Dalsen en Just Johnson (v. Johnson TN) hebben hun internationale debuut bij de junioren afgesloten met een prachtige tweede plaats in de kür op muziek. In Sint Truiden reed het duo naar een score van 72,42%. De winst was voor de Deense Johanne Kofod Jensen met Frida Gold 5 (v. Fidertanz 2). Zij scoorde gemiddeld 73,52%.

De juryleden uit Frankrijk, Nederland en Litouwen waren niet helemaal eensgezind vandaag, bij Van Dalsen varieerden de scores zelfs bijna acht procentpunten. Ook bij de derde prijswinnares, de Italiaanse Virginia Spönle en Bob Marley 10 (v. Bon Bravour) was er een flink onderscheid, met name bij de staponderdelen. Jessica Nesselaar en Wendie (v. Kennedy) reden naar plaats vijf in deze kür. Hun score was 71,750%.

Uitslag

Bron: Horses.nl