Don Deluxe verhuist naar Polen

Don Deluxe (De Niro x Rosario), de in 2013 in Oldenburg goedgekeurde voshengst, is verplaatst naar Cichon Dressage in Polen. De hengst werd in de Oldenburger veiling voor 910.000 euro verkocht aan Andreas Helgstrand.

In 2017 stond Don Deluxe, in 2013 uitgeroepen tot kampioen van de hengstenkeuring in Oldenburg, op het Duitse vestiging van Helgstrand in Hagen. Het jaar daarop werd bekend gemaakt dat de hengst geleased was door Landgestüt Warendorf en dus in Duitsland bleef. Inmiddels is Don Deluxe gearriveerd in Polen. Vanwege een blessure wordt de hengst niet meer ingezet in de sport.

Dagelijks vers

“Dit maakt deel uit van een uitgebreide samenwerking met Cichon waar we bij Helgstrand Dressage naar uitkijken”, zegt Helgstrand. “We twijfelen er niet aan dat deze hengst een geweldige aanvulling is voor de Poolse fokkers, die nu in staat zijn om dagelijks vers sperma te ontvangen van een tophengst.”

Don Deluxe tijdens de hengstenshow in 2016:

Bron: Eurodressage.com