Don Olymbrio wint ook kür met Rasmussen

Bij hun rentree op het CDI 3* Randbøl hebben de Nederlands gefokte Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) onder Nanna Merrald Rasmussen niet alleen de Grand Prix van vrijdag, maar ook de kür op muziek van zaterdag gewonnen. Het duo reed in de kür naar 77,485%. Ze bleven landgenote Anna Zibrandtsen met Quel Filou (v. Quaterback) bijna twee procent voor in de einduitslag.

Het was een compleet Deens feestje in Randbøl: Charlotte Heering werd derde met de KWPN-ruin Bufranco (v. Negro). Zij reed naar 74,470%. Er deden geen Nederlandse amazones of ruiters mee.

