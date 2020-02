Don Tango B naar Evi van Rooij

Jeugdamazone Evi van Rooij heeft bekendgemaakt dat zij Don Tango B (Contango x Jazz) gaat rijden en uitbrengen. "Zo blij met dit geweldige paard, dat ik mag gaan rijden voor Jan en Albert van Boven" zegt de amazone op Instagram.

In 2011 was Don Tango (Contango x Jazz) verrichtingskampioen bij de dressuurhengsten. De hengst was daarna te zien onder Diederik van Silfhout, die hem in Verden naar de vierde plaats reed op het WK voor vijfjarige dressuurpaarden. Later dook het paard op onder Gert van den Hof op Outdoor Gelderland.

Jeugdamazone

De afgelopen tijd werd de inmiddels geruinde Don Tango gereden door de 17-jarige Maud de Bruijn, maar nu is hij dus naar Evi van Rooij gegaan. De amazone rijdt sinds de zomer bij de junioren en was al erg succesvol bij de pony’s. Van Rooij: “Ik ben super blij met deze kans!”

⭐️WAUW⭐️ Heel gaaf om vandaag bekend te mogen maken dat ik Don Tango B mag gaan rijden en uitbrengen Zo blij met dit geweldige paard die ik mag gaan rijden voor Jan en Albert van Boven heel erg bedankt voor deze gave kans! Ik ben super blij met deze topper

Bron: Instagram / Horses.nl