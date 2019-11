Dong Seon Kim schaft Hannoveraner hengst Cap Amour aan

De zevenjarige Hannoveraanse hengst Cap Amour (Christ x De Niro) heeft de stallen van Gestüt Sprehe verlaten en is naar Korea verhuisd. De dressuurwebsite Eurodressage schrijft dat de Koreaanse Olympische ruiter Dong Seon Kim het paard heeft gekocht met het oog op de Asian Games van 2022.

De in 2012 geboren zwarte hengst Cap Amour werd in Mecklenburg goedgekeurd. Als vijfjarige won de hengst een kwalificatie voor het Bundeschampionat, maar kwam daar niet aan de start. Afgelopen jaar kwam de zoon van Christ onder het zadel van Simone Pearce en de combinatie plaatste zich voor Oostenrijk voor het WK in Ermelo. Daar werd het paar negende in de kleine finale met bijna 74%.

Dong Seon Kim, die jaren in Duitsland woonde en werkte, heeft Cap Amour aangekocht bij Gestüt Sprehe. De hengst is inmiddels naar Korea verhuisd waar Kim nu weer zijn thuisbasis heeft.

“Mijn plan is om hem te rijden in Korea en te trainen voor de Asian Games in 2022,” liet Kim aan Eurodressage weten.

