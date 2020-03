Dongseon Kim meest verdienende ruiter Global Dressage Festival 2020

De Zuid Koreaan Dongseon Kim werd uitgeroepen tot de meest verdienende ruiter van het Global Dressage Festival in Wellington. Het vorig weekend vroegtijdig gestopte festival maakte de balans op welke ruiter het meeste prijzengeld had verdiend. Het is voor het eerst dat een Aziatische ruiter lijstaanvoerder werd van 's werelds rijkste dressuurevenement.

Dongseon Kim was dit seizoen met twee paarden actief op het Global Dressage Festival. Met Bordolino 8 (v. Bordeaux) was de Zuid Koreaan succesvol in de Lichte Tour, op Belstaff (v. Brentano II) in de Zware Tour. Kim verdiende in zes weken van nationale en internationale wedstrijden 34.785 dollar en werd daarmee de meest verdiende ruiter van de serie. Van de negentien internationale starts reed hij zich zestien keer bij de beste vijf.

Achter Kim werd Katherine Bateson-Chandler tweede met een een bedrag van 33.700 dollar, allemaal te danken aan haar Contango-zoon Alcazar. Vorig jaar was de Amerikaanse de lijstaanvoerder. Yvonne Losos De Muñiz werd een goede derde met 27.780 dollar aan prijzengeld.

De amazone uit de Dominicaanse Republiek bleef de Amerikaanse topruiter Steffen Peters nog voor. Peters bracht zijn Suppenkasper (v. Spielberg) in Wellington elf keer aan de start en won ook elf keer. Het leverde hem 26.400 dollar op.

Bron Dressage News