Donkey-boy zoon wint overtuigend bij vijfjarige dressuurpaarden Zweden

De ruin Diploid (Hesselhöj Donkey Boy x Topaasch) heeft met Vendela Eriksdotter Rubin de Zweedse Breeders Trophy voor vijfjarige dressuurpaarden gewonnen. Diploid scoorde 89% rond. In de voorronde was hij nog derde in zijn groep, met een score van 83,6%, en 'slechts' een 7,5 voor stap. Die score ging in de finale naar 8,5 en ook de cijfers voor toekomstperspectief en losgelatenheid gingen in de finale een stukje omhoog, naar twee maal een 9,2. Voor galop en stap was er twee keer een 8,8.