Dorothee Schneider debuteert internationaal met Zwitserse hengst Flashback en wint

Vorig jaar kwam de in Zwitserland gefokte hengst Flashback (Franziskus x Sir Donnerhall I) bij Dorothee Schneider op stal. Nationaal eindigde het paar al een aantal keren in de top drie in de Lichte Tour, waaronder een eerste en een derde plaats in de Nürnberger Burg-Pokal. Vanmorgen debuteerde Schneider met de zoon van Franziskus in de internationale Lichte Tour in München en won overtuigend met ruim 75%.

Flashback is in Zwitserland gefokt en inmiddels bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurd. De zoon van Franziskus werd als jong paard gereden door Volker Brodhecker. Daarna leidde Carolin Brandt hem verder op tot Z2-niveau. In 2019 nam Brandt met Flashback deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Een jaar geleden kwam hij bij Dorothee Schneider op stal. Van de vijf nationale starts in de Lichte Tour won Schneider twee keer, werd een keer tweede en twee keer derde.

Unaniem eerste

Op het CDI in München maakte het paar vanmorgen hun internationale debuut. Unaniem werd Schneider en Flashback op de eerste plaats gezet met een score van 75.059%. De drafversterkingen en onder meer de wisselseries leverden hoge cijfers op.

Jessica Leijser tiende

Achter Doro Schneider werd Hubertus Schmidt tweede op de Escolar-dochter Estelle. Het paar kreeg 72.765% van de juryleden. Derde werd Stefanie Schatz-Weihermüller op Wyndigo (v. Wynton) met 69.971%. Voor Nederland kwam Jessica Leijser in de ring met Kashmir (v. Glamourdale). Het duo werd tiende met 65.294%. Er slopen foutjes onder andere in de wisselseries.

Klik hier voor de uitslag.