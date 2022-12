Dorothee Schneider en Andrina Suter ex aequo eerste in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal finale

Twee amazones en drie paarden heersten vanmorgen in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal finale in Frankfurt. Dorothee Schneider en Andrina Suter en hun paarden Dante's Hit OLD (v. Dante Weltino OLD) en Briatore NRW (v. Belissimo NRW) eindigden gelijk met 75.146% op de eerste plaats. Met haar tweede paard Quaterline 3 (v. Quaterback) werd Schneider met een tiende procent achterstand (75.048%) derde.

De drie hoogste geplaatste paarden deden niet veel voor elkaar onder en liepen hele fijne proeven. De zevenjarige Briatore NRW liet onder de Zwitserse amazone Andrina Suter een sterke draftour zien en mooie galopversterkingen. De achtjarige Dante’s Hit OLD was met Doro Schneider over de hele linie goed met onder meer een 9 van een jurylid voor de wissels om de drie. De negenjarige Quaterline 3, Schneiders tweede paard deed er bijna niet voor onder. Het paard kreeg wat lagere punten voor onder meer de galoppirouettes.

Zaterdag is de finaleproef.

