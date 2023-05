Dorothee Schneider en Showtime pakken GPS Wiesbaden

Met de 17-jarige Showtime FRH (v. Sandro Hit) heeft Dorothee Schneider de Grand Prix Special op het 4* concours in Wiesbaden gewonnen. Het duo reed naar 76,826% gemiddeld. De voor Noorwegen uitkomende Isabel Freese werd tweede met Total Hope Old (v. Totilas). Zij scoorden nipt onder de 75%.

De derde plaats ging naar Fabienne Müller-Lütkemeier en Valencia AS (v. Vitalis).

Inloopproef Louisdor-Preis

Op Tweede Pinksterdag is de kwalificatieproef voor de Louisdor-Preis, waar weer tickets naar de finale in Frankfurt te verdienen is. De winst in de inloopproef van zondag was voor Ingrid Klimke met de tienjarige SAP Freudentaenzer (v. Franziskus). Tweede werd Yara Reichert met de bekende negenjarige hengst Valverde (v. Vitalis).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl