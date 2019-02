Dorothee Schneider geeft haar verjaardag glans met tweede zege

Vrijdag won Dorothee Schneider al de nationale Grand Prix met haar Pathétique (v. Quaterback) in Neumünster. Vandaag deed de amazone, die ook nog eens Sara ziet, het nog eens dunnetjes over met een unanieme zege in de Special. Schneiders verjaardag kon niet mooier gevierd worden in de Holstenhalle.

Opnieuw stelde Dorothee Schneider de elegante elfjarige merrie, die in eigendom is van Sissy Max-Theurer, mooi voor. Alle juryleden waren het er over eens, unaniem werd ze op kop gezet met 73.471%. Hoogte punten was wel de draftour met mooie appuyementen en drafversterkingen.

Achter Schneider werd Charlott-Maria Schürmann en Burlington FRH (v. Breitling W) tweede met 71.922%. Kristina Bröring-Sprehe reed de tienjarige Destiny OLD (v. Desperados) naar de derde plaats met 71.490%. Isabell Werth had haar Quintus (v. Quaterback) er beter aan, ze werd vierde met 70.647%.

Klik hier voor de uitslag.

