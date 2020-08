Dorothee Schneider met afstand naar winst in GP Mannheim, Petra van Esch twee keer bij beste zeven

De Duitse amazone Dorothee Schneider won afgelopen weekend in Mannheim de nationale verkorte Grand Prix. De amazone verscheen met het 10-jarige talent First Romance (v. Fürst Romancier) aan de start en steeg boven de concurrentie uit. Petra van Esch viel net naast het podium op plek vier en werd met haar tweede troef zevende.

Schneider is op het moment nog bezig om First Romance goed op te leiden. “We zijn nu nog bezig om zijn ijverigheid en toewijding in de juiste banen te leiden. Als dit lukt, staan alle deuren voor hem open,” reageerde de amazone. Het duo kwam tot een score van 76.977% en stak daarmee met kop en schouders boven de concurrenten uit.

KWPN’er Emiliano S

Ann-Kathrin Lindner stuurde Flatley 2 (v.Fürst Piccolo) naar de tweede plaats. Lindner, die ook geselecteerd is voor de U25-Europese kampioenschappen in Budapest, kwam tot 70.116% en nam achter Schneider plaats in de verkorte Grand Prix. Janina Kahl en de KWPN’er Emiliano S (v.Sandro Hit), gefokt door veehandel Musterd, werden derde met een score van 68.682%.

Van Esch twee maal erbij

Petra van Esch kwam met twee paarden aan de start in de verkorte Grand Prix. De amazone viel met Fifty Fifty, (v.Florencio) die ze debuteerde op het hoogste niveau, net naast het podium op een mooie vierde plaats met een percentage van 68.333. Met haar andere troef Fiji (v.Florencio) reed van Es een proef die gewaardeerd werd met 67.597%. Hiermee eindigde de Nederlandse als zevende.

Bekijk hier de gehele uitslag.

Bron: St.Georg/Horses.nl