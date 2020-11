Dorothee Schneider moet negenjarige Feriado laten gaan

Dorothee Schneider reed sinds vorig jaar de negenjarige Feriado (v. Fabregas) in de Lichte Tour. Het duo startte in de zomer van 2020 nog twee keer nationaal en won beide wedstrijden. Eurodressage meldt nu dat koliek het paard afgelopen week fataal is geworden.

De Beiers gefokte Feriado werd in 2014 goedgekeurd bij het Zuidduitse stamboek. Hij heeft een klein aantal nakomelingen.

Uta Gräf

Feriado werd in eerste instatie uitgebracht door Nicola Haug en naar de Lichte Tour gebracht door Uta Gräf. In juli 2019 verscheen de hengst voor het eerst onder Dorothee Schneider in de ring. De hengst was in eigendom van Erik and Angelika Neukranz en werd gefokt door Sabine Hallerbach.

