Dorothee Schneider dit weekend weer terug in de wedstrijdring na val

Het dressuurtoernooi op Gut Ising begin september eindigde voortijdig voor Dorothee Schneider, namelijk na een val in het ziekenhuis. Nu kan de amazone weer rijden, meldde St-Georg. De pech ontstond bij het opstijgen op haar Grand Prix paard Quantum Vis MW (v.Quaterback). De hengst schrok, en amazone en paard gingen beiden hun eigen weg. Dorothee Schneider werd omwille van haar veiligheid in het ziekenhuis gecontroleerd.

Aanvankelijk werd gemeld dat Schneider niets mankeerde maar later werd duidelijk dat ze maar liefst vier ribben gebroken had. Daarom moest de amazone een paar weken gedwongen rust nemen. Nu is ze weer fit en terug in het zadel. Op Instagram schrijft ze: “De ribben melden zich nog wel, maar dat verdraag ik graag voor het gevoel van geluk dat ik weer op de rug van mijn dierbare metgezellen mag zitten.”

Dit weekend rijdt de amazone weer voor het eerst weer op concours. In Reutlingen wil ze Quantum Vis en Don Cismo (v.Diamond Hit) Grand Prix rijden en voor de klasse S voor jonge paarden neemt ze Villeneuve (v.Vitalis) en Lilliano (v.Lissaro vd Helle) mee.

Bron: St-Georg/Instagram/Horses.nl