Dorothee Schneider presteert optimaal op slotdag Blue Hors festival

Dorothee Schneider pakte vandaag twee overwinning op de slotdag van het Blue Hors Dressuur Festival. De Duitse greep al meerdere prijzen het gehele weekend en kon het weekend niet beter afsluiten dan op deze manier.

Schneider reed First Romance (v.Fuerst Romancier), waarmee de amazone zaterdag al de Prix St. Georges won, naar een score van 75,588% wat genoeg was om de 3* Intermediate I ook op haar naam te zetten. Een vierde plaats was er voor de Nederlandse Karlijn Geelkerken. Met Ecuador VD (v.Ampere) behaalde Geelkerken een percentage van 67,324 wat de amazone een gedeelde vierde plaats opleverde.

Dubbelslag

Naast de overwinning in de Intermediate, kon Schneider ook nog bij de Grand Prix Special de overwinning opeisen. Met Pathetique (v.Quaterback) kwam de Duitse amazone tot 75,064% en hield daarmee haar concurrentie op bijna 5% achterstand. In de nationale Intermediate I rubriek was het Daniel Bachmann Andersen die met de hoogste eer mocht strijken. Andersen scoorde met Blue Hors Zee Me Blue (v.Blue Hors Zack) 75,084% en bleef daarmee zijn concurrenten bijna 3% voor.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl