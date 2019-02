Dorothee Schneider: ‘Quantum Vis is altijd gemotiveerd’

Onlangs reed Dorothee Schneider de donkerbruine hengst Quantum Vis (Quaterback x Gloster) voor het eerst de ring binnen. Het Intermédiaire II-debuut leverde bijna 70% op en Schneider kijkt uit naar het komende seizoen, waarbij de Louisor-Preis het voornaamste doel is.

Quantum Vis genoot zijn opleiding bij Diederik van Silfhout, maar vertrok daarna naar de Duitse ruiter Matthias Bouten. Onder Bouten nam de hengst in 2017 succesvol deel aan de Nürnberger Burg-Pokal en behaalde percentages tot 78%. Het was voor de ruiter een grote wens dat Dorothee Schneider de teugels over zou nemen, en zo geschiedde.

Altijd gemotiveerd

“Quantum Vis is altijd gemotiveerd. Hij is soms wat veel hengst, maar wil altijd werken”, vertelt de amazone aan St. Georg. “In de proef wordt hij best nog heet en hij moet nog meer gaan sluiten, maar al met al kan hij heel goed bewegen.” Schneider wil zich dit jaar focussen op de Louisdor-Preis.

Echte sportman

Ook met First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) wil de amazone de Louisdor-Preis rijden. Afgelopen jaar won het duo de Nürnberger Burg-Pokal. “Roman is echt een sportman, hij heeft heel veel ideeën”, vertelt Schneider lachend. “Hij is het soort paard waarbij je er wel drie keer over nadenkt of je hem in de winter wel scheert. Hij weet dan gewoon niet waar hij met z’n energie heen moet.”

Alle tijd

Hoewel de ruin al veel oefeningen van de Grand Prix kent, is Schneider er nog niet zeker van wanneer hij zijn debuut in deze klasse zal maken. “Hij kan al veel oefeningen van de Grand Prix, maar moet met zijn ongelofelijk krachtige achterbeen nog wat meer rijpen. Hij krijgt alle tijd: of hij nu twee maanden eerder of later zijn Grand Prix-debuut maakt, speelt geen rol.”

Bron: St. Georg