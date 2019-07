Dorothee Schneider: ‘Showtime van schuchter paard tot kleine prins’

De regerend Duits Grand Prix Spécial-kampioene Dorothee Schneider reed met Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) een dijk van een Grand Prix voor de Nations Cup in Aken. Het paar werd tweede met 80,609% achter Isabell Werth. De dertienjarige zoon van Sandro Hit is weer helemaal terug aan de top na veel blessure leed. Doro Schneider: "Hij weet wat hij kan en hij weet wie hij is."

In een filmpje vertelt Dorothee Schneider over haar oogappel Showtime. Als driejarige kwam hij bij haar op stal en samen zijn ze gegroeid tot wat ze nu zijn, een vaste waarde voor het Duitse team. Schneider: “Dit paard is in alles positief. Hij lijkt wat teruggetrokken, maar als je er op zit, is het vanaf de eerste pas raak. Hij heeft altijd de goede instelling. Showtime is van en schuchter paard een kleine prins geworden. Hij weet wat hij kan en hij weet wie hij is.”

Kijk hier het filmpje.



Bron Facebook CHIO Aken