Dorothee Schneider wint met First Romance 2 4* Grand Prix met pr

Dorothee Schneider is dit jaar goed onderweg met de Nürnberger Burg-Pokal-winnaar First Romance (Fürst Romancier x Day Dream). In Wiesbaden won het paar de Grand Prix en de Special, gisteren was er in Fritzens de zege in de 4* Grand Prix met een persoonlijk record van 75.413%.

Door de goede scores van de twaalfjarige First Romance, ook nationaal, is de zoon van Fürst Romancier het derde paard van Doro Schneider in het Duitse Olympische kader. Ook in het Oostenrijkse Fritzens liep de ruin een sterke Grand Prix die een bijna unanieme eerste plaats met 75.413% opleverde. Het paard liep met zijn expressieve bewegingen hoge punten in bijvoorbeeld de draf en galop appuyementen. Ook de piaffes en passage scoorden goed. Vier van de vijf juryleden zag het paar op de eerste plaats.

Totilas-zoon Birkhof’s Topas FBW

Achter Schneider werd Victoria Max-Theurer tweede met de talentvolle Totilas-zoon Birkhof’s Topas FBW. Max-Theurer heeft de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst amper een jaar en heeft dit seizoen al drie overwinningen achter haar naam staan. Voor eigen publiek kwam de Oostenrijkse combinatie tot 74.739%. Nicole Wego-Engelmeyer werd derde op Saphira Royal (v. San Amour I) met 72.369%. De talentvolle merrie won al een bronzen medaille op het WK voor Jonge Dressuur paarden in 2016.

Ook zege in LT voor Schneider

Ook in de Lichte Tour won Dorothee Schneider gisteren. Met Dante’s Hit OLD (v. Dante Weltino OLD), het paard van gastvrouw Evelyn Haim-Swarovski, zegevierde ze in de Prix St. Georges met een percentage van 72.206%.

