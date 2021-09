Dorothee Schneider zet Sammy Davis jr in de verkoop voor 350.000 euro

Donderdagmiddag reed Dorothee Schneider DSP Sammy Davis Jr nog het dressuurstadion binnen op het CHIO in Aken. De Duitse amazone werd met de vijftienjarige zoon van San Remo zesde. 's Avonds stond op Eurodressage een advertentie: 'FEI dressuurpaard te koop'. Wie Sammy Davis op stal wil hebben, moet 350.000 euro neer tellen voor de mooie zwarte ruin.

Sammy Davis jr kwam in 2016 onder het zadel van Dorothee Schneider. Het paar debuteerde in de internationale Grand Prix in 2017 en won direct met dik 75%. Daarna volgden meer hoge noteringen wat leidde tot een teamplaats op het het EK in Gothenburg. Met het team won Schneider goud en individueel werd ze zesde in de Grand Prix.

Tweede teamgoud in Tryon

Ook 2018 was een top jaar voor Schneider en de zoon van San Remo. Op de wereldruiterspelen in Tryon won het duo opnieuw team goud. In het voorjaar had Doro Schneider ook al de finale van de wereldbeker in Parijs gereden waar ze vijfde werd met de zwarte.

‘Perfecte schoolmaster’

Nu staat de vijftienjarige Sammy te koop. Op Eurodressage wordt hij aangeprezen als: “Hij is de perfecte schoolmaster voor elke ambitieuze jonge dressuurruiter, professional of volwassen amateur. Sammy heeft een vriendelijk en mensgericht karakter.”

Bron Eurodressage/Horses.nl