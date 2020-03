Dortmund stug door: Klimke en Lynch winnen kwalificaties, Geelkerken op podium bij U25

Ondanks dat de meeste wedstrijden afgelast worden, blijft Dortmund gewoon stug doorgaan. Gisteren werd op de Signal Iduna Cup de U25 finale, de Grand Prix en de Big Tour 1.50m verreden. In de U25 nationale proef was Karlijn Geelkerken goed voor het zilver, de Grand Prix kwam op naam van Ingrid Klimke en Denis Lynch was de concurrentie te slim af in het 1.50m klassiek met barrage parcours.

Volgens de organisatie zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om het concours toch door te laten gaan en daarom kan er dus gewoon worden gereden, meent de organisatie. De Nederlandse Karlijn Geelkerken verscheen aan de start van de nationale finale voor U25 ruiters. Geelkerken werd met Ecuador VD (v.Ampère) tweede achter Alexa Westendarp met Der Prinz (v.Diamond Hit).

Klimke op kop

In de Grand Prix dressuur, de kwalificatie voor de Special en Kür, gooide Ingrid Klimke de hoogste ogen. De Duitse amazone stuurde de 12-jarige Franziskus (v.Fidertanz) naar een score van 75.217%. Klimke won met deze score met een verschil van 2.5 procent. De nummer twee in de rubriek was Henri Ruoste. De Fin kwam met de Contendro I x Cassini II-nazaat Kontestro DB tot een score van 72.717% en mocht achter Klimke plaatsnemen. Dorothee Schneider maakte met Faustus (v.Falsterbo) de top drie compleet. Een score van 72.065% bezorgde het duo de tweede plaats.

1.50m voor Lynch

Naast de dressuur werd er ook gewoon gesprongen in Dortmund. In de 1.50m GP kwalificatie was Denis Lynch de gevierde man. De Ier stuurde de KWPN’er GC Chopins Bushi zeer snel rond in 29.87 en hield alle balken in de lepels. Lynch mocht voorop in de prijsuitreiking en won een trailer. Marco Kutcher kwam nog het dichtst in de buurt van de Ier. De Duitser klokte met Charco (v.Chin Quin) een tijd van 30.60 en werd tweede. Eoin Mcmahon, stalruiter van Ludger Beerbaum, finishte met Chacon (v.Chacco-Blue) als derde met een tijd van 30.71.

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Horses.nl