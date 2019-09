Dream Boy-zoon Kane hoogste punten in Zweedse Breeders Trophy

De Dream Boy-zoon Kane kwam met de hoogste punten uit de finale van de Zweedse Breeders Trophy voor vierjarige dressuurpaarden. Een 9.5 voor de rittigkeit en een 10 voor de aanleg van gastamazone Charlotte Dujardin bracht de in Zweden goedgekeurde hengst de overwinning. De Breeders Trophy ging echter naar de nummer twee, de in Zweden geboren Mr Grey VH (v. Grey Flanell) met 95%.

De tweede bezichtigingshengst Kane (v. Dream Boy) van de fokkers Martien en Frans Burgers werd dit voorjaar al in Zweden uitgeroepen tot dressuurkampioen. De familie Burgers fokte Kane uit de Krack C-dochter Toscana. Onder Caroline Darcourt kwam de hengst van de Lövsta Stuteri in de Breeders Trophy tot een eindscore van 97.50%. Charlotte Dujardin reed de hoogstgeplaatste vierjarigen en beloonde de zoon van Dream Boy met een 10 voor de aanleg en een 9,5 voor de rittigkeit.

De Trophy kon Kane niet winnen, want die is voor SWB-paarden. De Grey Flanell-zoon Mr Grey VH mocht door de tweede plaats de Breeders Trophy mee naar huis nemen. Jeanna Högberg was met de ruin in de voorronde net iets beter dan Kane, maar Dujardin beoordeelde het paard in het overrijden met een 9.3 en een 9.7 (95%) wat minder.

In haar commentaar op Kane prees Charlotte Dujardin zijn aanleg: “Kane is een heel fijn paard om te rijden, hij voelde als een Rolls Royce. Hij kan zijn passen heel gemakkelijk verkorten en verlengen. Hij liep alle overgangen heel makkelijk en soepel.”

Bron Ridsport/Facebook