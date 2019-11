Dream of Heidelberg II op 21-jarige leeftijd overleden

De dekhengst Dream of Heidelberg II (v.Donnerschlag) is afgelopen woensdag op 21 jarige leeftijd gestorven. De door Ruud Wolters gefokte Donnerschlag-zoon stond jaren jaren ter dekking bij Gestüt Kemke Hof In Plaaz Meckelenburg. Sinds enkele jaren stond de hengst nog bij Stall Fjälkinge ter dekking in Zweden.

Dream of Heidelberg II werd in 2000 goedgekeurd in Münster voor Westfalen en Rheinland. Daarnaast erkend voor de stamboeken in Oldenburg, Hannover, Meckelenburg, Sachsen, Zweden en Finland. Dream of Heidelberg II is geboren in 1998 en zijn moeder was de KWPN ster preferente prestatie merrie Zoliante (v.Heidelberg). Zoliante stamt uit de merrielijn NL 27. Deze merrielijn was in 2009 volgens Jack Remijnse en Jacob Melissen de beste dressuurmerriestam ter wereld op basis van puntenstelsel. Zoliante’s moeder Ramona (v.Leonidas) werd in 1996 tot KWPN fokmerrie van het jaar gekroond.

Grand Prix-niveau

Dream of Heidelberg II werd door Ronald Lüders opgeleid tot en met Grand Prix-niveau. De hengst was tweemaal finalist op het Bundeschapionat in Warendorf. Voor de Olympische Spelen van Hong Kong werd Dream II ter beschikking gesteld aan het Engelse nationale dressuur team onder Emile Fauri. Ze haalden de kwalificatie en waren als reserve combinatie genomineerd voor Hong Kong. Emile Faurie en Dream of Heidelberg II werden in 2008 Nationaal Kampioen van Engeland en op het CHIO in Rotterdam behaalde het Engelse team met Dream II de 3e plaats in de landenwedstrijd.

Bron: Bokt.nl/Horses.nl