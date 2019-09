Dressage Grand Ducal heeft onder andere Grand Prix-paard Dragao in verkoop

De Luxemburgse stal Dressage Grand Ducal heeft een aantal van hun dressuurpaarden in verkoop staan. Onder hen het Grand Prix-paard Dragao (v. Unico) waarmee stalruiter Sascha Schulz dit jaar kampioen van Luxemburg werd en deelnemer was op de WEG in Tryon en het EK in Rotterdam. "Het doel van ons bedrijf is het kopen en verkopen van paarden," aldus Christof Umbach, die dagelijkse leiding in handen heeft, op Eurodressage.

Eurodressage vermeldt op haar website dat naast Dragao ook de in Oldenburg lgoedgekeurde hengst Freischütz (Foundation x Del Martino), op de PSI Auction aangekochte Sean Connery II (Sir Donnerhall x Rotspon), en de Deense merrie Citation (Zack x Don Gregory) in de etalage staan.

De stal Dressage Grand Ducal van de Franse bankier Patrice Mourruau kwam voorheen in het nieuws door een aantal dure aankopen op de PSI-veiling. Zo kocht Mourruau op de PSI-veiling in 2014 voor een miljoen de driejarige ruin Quel Filou (v. Quaterback) en voor Ferrari (v. Foundation) gaf hij twee jaar later in Ankum 1,5 miljoen euro uit.

Begin 2017 kwamen deze twee miljoenenpaarden bij Andreas Helgstrand terecht en kon Mourruau de Lusitano-hengst Dragao das Figueiras, die bij Helgstrand stond en in de Grand Prix werd uitgebracht door Severo Jurado Lopez, op zijn stal in Luxemburg verwelkomen.

Het gerucht dat het zakelijke partnerschap van de Luxemburgse stal met de grote Franse bankier Patrice Mourruau is beëindigd, werd ontkend. Umbach tegenover Eurodressage: “We hebben een contract met Mourruau tot 2026. Hij heeft nog zijn paarden Flash Dancer (v. Don Romantic), Femke (v. Farewell II), Don Tignanello (v. Don Vino), en ons bedrijf heeft nog Aaron (v. Ampere), Quizmaster (v. Quasar de Charry) , Front Row (v. For Compliment) en enkele jonge paarden en veulens.”

Bron Eurodressage