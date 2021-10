18-jarige Cassidy blijft jonkies Danciera en Hermès ook de baas in WB-kür

Gisteren liet de 18-jarige Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) liet gisteren in de korte Grand Prix in Herning al zien dat hij zijn mannetje nog staat en dat doet hij vandaag in de Wereldbekerkür weer. Voor eigen publiek stuurt Cathrine Dufour de vosruin naar 87,115%. En met die score gaat de routinier 'jonkies' Heiline's Danciera (v. Fürstenball 10 jaar) onder Carina Cassøe Krüth en Hermès (v. Easy Game, 9 jaar) onder Dinja van Liere voorbij. Zij scoren respectievelijk 86,395% (een vet PR) en 84,36%.

Cassidy rekent op zijn oude dag toch nog maar mooi even een keer af met de jonge garde. Met een prachtig op de muziek en zeer precies en mooi gereden kür scoort Cassidy een dikke 87%. Dufour, die met Cassidy begon bij de jeugd en hem nu al tien jaar rijdt, kondigde al aan dat Herning één van zijn laatste wedstrijden zal zijn. Al loopt Cassidy alsof hij nog wel een paar jaren door kan. Een geëmotioneerde Dufour vertelt aan FEI.tv: “Ik ben zo trots op Cassidy. Hij deed alles foutloos en was de hele tijd bij me.”

Heiline’s Danciera naar vet record

De tienjarige Heiline’s Danciera (Fürstenball uit volle zus Dancier) liep onder Carina Cassøe Krüth naar een vet record in Herning. Afgezien van de nog wat gespannen piaffe (waarbij ook de trillende lip van de merrie wat stoort) en een foutje in de eners, een kür om van te watertanden met een zeer hoge moeilijkheidsgraad. Super passages, super uitstrekken, super pirouettes en nog meer onderdelen die op het netvlies blijven staan. Als de zwarte merrie, die op de Olympische Spelen drie keer naar een top-10 plaats liep (GP: 10e, GPS: 9e, kür: 7e), wat meer kan gaan ontspannen in piaffe kan die score nog omhoog. Het Deense publiek gaat uit zijn dak voor deze combinatie en begint al ruim voor het slot te klappen.

Negenjarige Hermès naar 84,36%

Het jongste paard in het veld, Hermès van Joop van Uytert, liep net zoals gisteren in de korte Grand Prix naar de derde plaats. Dinja van Liere reed opnieuw een zeer indrukwekkende kür met hoogtepunten in het piaffe (daar kwam zelfs al een 10 op het bord) en het passagewerk. In de tweeërs sloop net zoals gisteren een foutje, maar het blijft toch steeds indrukwekkend hoe deze negenjarige hengst onder Dinja van Liere elke keer weer door zijn Grand Prix-proeven loopt.

Over de 80% gingen ook Helen Langehanenberg met Annabelle 110 (v. Conteur) met 81,215% en Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zack (80,88%). Zes combinaties over de 80% dus in de eerste Wereldbekeretappe en nog een boel toppers afwezig. Het belooft een interessant winterseizoen te worden…

Van Gasselt gaat Van Baalen en Zweistra voorbij

Vincent van Gasselt ging de twee andere Nederlandse combinaties voorbij. Met Delacroix II (v. Dancier) kwam Van Gasselt op een score van 75,015%, een nieuw PR. Marlies van Baalen scoorde met Go Legend (v. Totilas) 74,77% in zijn tweede internationale kür (in Rotterdam was het 77,695%) en Thamar Zweistra stuurde Hexagon’s Double Dutch naar 71,13%.

Uitslag

Bron: Horses.nl