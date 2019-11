3-jarig KWPN-talent naar Sarah Lockman

De Amerikaanse dressuuramazone Sarah Lockman heeft een nieuwe jonge belofte op stal staan. Lockman heeft de 3-jarige KWPN'er Lyamora (v. Ferguson) in haar bezit. Lockman won in juli de individuele gouden medaille op de Pan American Games in Lima. De Amerikaanse droeg ook bij aan de zilveren teammedaille, die Amerika behaalde. Bij deze medailles kon Lockman rekenen op de door Patrick van der Meer opgeleide KWPN'er First Apple (v. Vivaldi).

De voorlopige keurmerrie komt uit een kwaliteitsvolle merriestam, die de Grand Prix paarden Whitman (v. Rhodium) en Harvest (v. Cassis xx) en de goedgekeurde hengsten El Capone (v. UB 40) en Feel Good (v. Contango) heeft voortgebracht.

Super karakter

Lockman omschrijft haar nieuwe aanwinst als een paard dat niet van deze planeet komt. Lyamora is gekocht door haar sponsor Gerry Ibanez. Ibanez: ”Het paard heeft onder het zadel en op de grond een super karakter.”

Plannen met First Apple

Lockman is van plan om met First Apple aan de start te verschijnen van het Winter Global Dressage Festival in Wellington. Door deelname aan deze wedstrijd wil de Amerikaanse een plaats in het Amerikaanse team veroveren voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Bron: Horses.nl/Dressage News