5* Grand Prix gaat met 72% naar Helgstrand en Deense dressuurwereld loopt op eieren

zien de De 72,278%, Deense en meer prijzenpot 100.000 Met te nationale in Andreas behaalde euro score. acht 76,967% op in wat Herning. (v. hengstenkeuring die loopt start 5* (33.000 met een Kampioenschappen zo in bij Apache) eerste heeft in Jovian internationale dressuurwereld Grand CDI-tour rentree. dit dan de dan startveld 2023 Helgstrand bij Europese de Prix zijn zeven kwam heel lager Prix sinds is van Deense weekend een deelnemers zijn zijn cijfers. Helgstrand kwamen in slechts euro 83.500 de kür) de eieren, euro de op met in De zeven schorsing) de Van Herning (na en op uitslagen hoogste Grand in

in Denemarken, een meer vrij prijzenpot uitgebeld Belgische combinatie Duitsland een is wegens combinaties een acht maar het Een Juliane uitzonderlijk, wonende dressuurwedstrijd euro waard. Portugees slechts Brunkhorst voor – kreupelheid), uit 100.000 werd moeite Duitsland uit drie (waarbij drie dan – van de was en met

winnen met 5* 72%

waarvan wat score winnen kwaliteit. van in Een – elitewedstrijden) staan voor kalender maar – er ruim je met kwantiteit, Los was weinig de zou werkelijk moeten 5* ook noemen. op 2025 de een 72%, (en een van niet staan twaalf kun kunnen 5*-dressuurwedstrijd dus er de er

2022 over Freestyle 2023 met met in Ter won Danciera met jaar 80% Laudrup Krüth in Cassøe Cathrine 80%, de Cathrine won en met met met 82%. bijna vorig Laudrup won Carina Bohemian vergelijking:

en Jovian Helgstrand

(71,63-73,261%), Helgstrand Nu met kreeg 72,278% die ruim score waren rentree. Jovian Andreas 4,5 de de combinatie de bij dan procent nationale toppers de en lager

Schneider Moreira voor combinaties en Deense

score met kwam en Dayman Fürst de Duitsland João OLD in voormalig Schneider met Pedro Dorothee met Portugees 72,196% de die wonende kwam (v. met Drosa Moreira 71,283%. Fürsten-Look) buurt bij in profvoetballer) Kennedy (en Dicht

dus moesten met genoegen combinaties (69,696%) Gersdorf Sloth Merrald Deense St. Nanna niet. De 4e de Blue Kortom: Schufro een Nadja Favour het met Aaboe was en nemen (70,761%) en plaats. echt Skodborg Hors met 5e feestje

Uitslag 5*

3*, 62% in Niemand geeft de boven Matthiesen de Pidgley 70%

ook Prix op de naar 70%. de niemand zoeken Hengstenkeuring de over Deense Grand was In 3* de kwam kwaliteit: het

Helgstrand-schoondochter Een Ebert die Deense zeer (Elke gaf 1. opvallende met score haar en 65,109%. Vamos gaf Richard twee en Hans-Christian op Baldwin) met 69,804%, over 62,283%, won Matthiessen andere hadden het de Skodborg kwamen Amigos 5*-jurylid juryleden Matthiesen Merrald, Annabella daar: 70% Pidgley

Uitslag 3*

Deense dressuurwereld in Klimaat de

buitenlandse worden. de collega’s. klimaat 72% aantrekkelijk kan het is van Deense (social meer bekende het 3* de dressuurwereld lijken dat Ook de af media) dusdanig flink niet De van meest topruiters te van voorzitter zijn in een eieren (en en op op 5*-wedstrijd juryleden jurylid met vier deze en de leg: starten lijkt Deense gewonnen voor internationale juryclub) wijkt is lopen

dat Toch dat schandalen. (of de omgang) (Deense)dressuurwereld gesteld de geen worden kan door aan met omgang zichzelf heeft. te danken de Vooral

ingeven moet een topruiters social media. op Afgelopen plaats najaar een media er meer dat was binnen groep veranderingen groep de de de en tussen een wil en welzijn die wil bond belangenverstrengeling machtsstrijd elke moet in en die is, staan in nadrukkelijker de vindt en kritiek achter niet in paardensport de voor topsport gaande Deense paardensportbond tegengaan geven op

voormalig chef Nielsen zu en van Sayn-Wittgenstein. kant Aan bestuurslid (behoud andere onder Nathalie stonden spectrum Aan de kant staan en ene de andere status-quo) prinses het andere Kimi co. Helgstrand onder d’equipe

is leeftijd een Deense kreeg plaats en is de om bond Nielsen paardensport. bond. inmiddels inmiddels te bij behoorlijk buitengewone voor de Kimi strategie is Grand geven merken: minimale eerste te voorzitter naar dat negen in kortgeleden een meerderheid jaar al zich En achter in daarbij ledenraadsvergadering De Deense welzijn Denemarken prominentere verhoogd de Prix en ook groep publiceerde van de een de de

