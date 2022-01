67-jarige Mary Hanna richt pijlen op wereldkampioenschap Herning

Aan pensioen denkt de 67-jarige Mary Hanna nog lang niet. De Australische amazone liet aan Eurodressage weten dat ze haar pijlen dit jaar richt op de wereldkampioenschappen in Herning en de Olympische Spelen 2024 in Parijs op haar lange termijn-planning staat. Dat hoopt ze te bereiken onder begeleiding van een nieuwe trainer: Henri Ruoste.

Mary Hanna kondigde op Facebook aan dat ze na tien jaar niet langer bij Patrik Kittel traint en in de toekomst wordt bijgestaan door Henri Ruoste. “Op de Olympische Spelen kwam ik in contact met Henri Ruoste. Ik heb veel waardering voor zijn manier van rijden en toen na de Spelen mijn paarden niet direct naar Australië terug konden, heb ik Calanta bij hem in training gezet. Ik hoop dat ik me – samen met Syriana – snel bij hen kan voegen”, aldus de amazone tegenover Eurodressage.

Bron: Eurodressage