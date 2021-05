72,936% voor Grand Prix Spécial Minderhoud en Glock’s Zonik

Hans Peter Minderhoud maakte gisteren zijn Grand Prix-debuut met Glock's Zonik en dat leverde direct 73,152% op. De Grand Prix Spécial van vandaag was goed voor 72,936% (71,489%-73,83%). Een aantal fouten (twee keer eners kapot en kort aangegaloppeerd in passage) waren duur en drukten de score.

Lang leek Minderhoud met Zonik richting een score van 73-74% te gaan, maar toen de eners twee keer (op de diagonaal en op de AC-lijn tussen de pirouettes) twee keer kapot gingen, zat dat er niet meer in. De proef kende ook veel hoogtepunten: vooral in het drafgedeelte met onder andere het uitstrekken, het passagewerk, de appuyementen. In de galopreprise sloop (net zoals gisteren) nog wat spanning.

MER-score

Voorlopig lijkt Glock’s Dream Boy nog de eerste keus (met 75% in de GP in Opglabbeek en 74% in de GPS), maar dit was natuurlijk nog maar het eerste concours van dit nieuwe duo.

In ieder geval is de eerste MER (Minimum Eligibility Score = 66%) van twee binnen sinds gisteren, zodat Zonik überhaupt voor Tokio in aanmerking kan komen. De tweede, die voor 20 juni behaald moet worden, kan nog in Pilisjaszfalu of Le Mans worden gehaald. Voor die twee concoursen is Zonik ook ingeschreven volgens de KNHS kalender.

Uitslag (met protocol door op score te klikken)

Het nieuwe duo in de Grand Prix gisteren:

Bron: Horses.nl