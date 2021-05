73,152% voor debuut Hans Peter Minderhoud en Glock’s Zonik

De eerste Grand Prix-proef van Glock's Zonik (v. Blue Hors Zack) onder Hans Peter Minderhoud heeft geresulteerd in een score van 73,152%. Meer kunnen we u helaas op dit moment niet melden. CDIO Compiègne biedt vandaag helaas geen livestream van de CDI3* Grand Prix vandaag, morgen en zondag is er wel een livestream.