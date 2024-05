76,255% voor Werth en Wendy in GPS met fouten

Wendy de Fontaine heeft onder Isabell Werth in een paar maanden een enorme ontwikkeling doorgemaakt en het lijkt er op dat de merrie van Andreas Helgstrand en Bolette Wandt hard op weg is naar de Olympische Spelen. De juryleden zijn ook duidelijk onder de indruk van de combinatie en gaven in Mannheim gisteren en zeker vandaag wel heel ruige punten met 77% in de Grand Prix en 76,255% in de Spécial. De Grand Prix had issues, de Spécial grote fouten (onder andere beide series kapot).

Voor iedere dressuurliefhebber is het mooi om te zien dat de eerder onder Andreas Helgstrand wat mechanisch en hectisch bewegende Wendy op elk concours onder Werth beter lijkt te worden en meer rust lijkt te vinden.

Issues

Maar er zijn ook nog issues: in het verzamelde werk (piaffe en passage) loopt de merrie duidelijk naar rechts gesteld, het is af en toe nog zoeken naar de balans en de zelfhouding kan overall nog wat beter. Die issues werden door de jury niet werkelijk meegenomen. In de Grand Prix Spécial van vandaag zaten ook nog twee dikke fouten, beide series eners gingen stuk (diagonaal: 4 gemiddeld, AC-lijn: vier 4-en en een 5), en toch kwam er nog 76,255% op het protocol (75,106-77,533%).

Ruoste en Nowag-Aulenbrock

Henri Ruoste, die met Quentano (v. Quaterback) hard op weg is naar een plekje in het Finse team in Parijs, scoorde 73,064% en bleef daarmee voor op de Duitse Bianca Nowag-Aulenbrock met Queolito (v. Quaterhall), die 71,149% scoorden. Op de vierde plaats kwam Total Hope OLD (v. Totilas) uit met Isabell Freese (71%).

Uitslag

Bron: Horses.nl