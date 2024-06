Abigail Lyle voor Ierland naar Olympische Spelen

Horse Sport Ireland (HSI) heeft aangekondigd dat Abigail Lyle Ierland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Parijs. Lyle rijdt de KWPN-gefokte Rousseau-zoon Giraldo, met wie ze twee jaar geleden de Wereldkampioenschappen in Herning reed.

Lyle reed in het najaar van 2021 haar eerste internationale Grand Prix met Giraldo en met slechts vijf starts op dit niveau reed ze in 2022 het WK in Herning. De afgelopen paar maanden heeft de combinatie een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zo wonnen ze in maart de Grand Prix Kür in Addington (74,995%) en een paar dagen geleden werden ze op CDI Le Mans vijfde in de Kür.

Anna Merveldt met Esporim (v. Pagao) en Judy Reynolds met Rockman Royal NG (v. Rock Forever) zijn als reserves aangewezen.

Bron: Horses.nl/HSI