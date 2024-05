Acht combinaties op Amerikaanse shortlist, Tubman ontbreekt

De Amerikaanse Hippische Federatie heeft een shortlist van acht combinaties opgesteld. Deze acht combinaties gaan op een Europese tour en moeten tussen 8 mei en 25 juni een tweetal CDI's rijden, waarvan in ieder geval Le Mans, Hagen of Rotterdam er één is. Opvallend is dat Sarah Tubman en de Vivaldi-zoon First Apple op de lijst ontbreken.

De shortlist bestaat uit:

Tubman ontbreekt

In de Verenigde Staten wordt er gewerkt met een ranglijst. Sarah Tubman nam de achtste plaats op die lijst in, maar kreeg recent een telefoontje dat een neerwaartse tendens in haar scores er voor zorgt dat ze niet op de shortlist staat. De amazone liet aan Eurodressage weten dat ze nog niet zeker weet of ze op eigen initiatief naar Europa gaat.

Ook geen Perry-Glass en Holzer

Kasey Perry-Glass en Heartbeat W.P. (v. Charmeur) en Ashley Holzer en Hansel (v. Don Olymbrio) behoorden op de ranglijst niet tot de beste acht, maar zetten recent wel scores neer die vergelijkbaar zijn met de scores van de combinaties op de shortlist. Zo ging Perry-Glass afgelopen weekend op CDI Myakka City voorbij Lyle en Helix.

Bron: Eurodressage/Horses.nl