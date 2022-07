Adelinde Cornelissen trakteert zichzelf op haar verjaardag en wint Grand Prix Meerle

Stipt om half negen kwam de eerste combinatie vanochtend de baan in. Op het programma stond een CDI3* Grand Prix met drieëntwintig deelnemers. Adelinde Cornelissen stond ook op de startlijst met Aqiedo (v. Undigo) en de combinatie is goed in vorm. Het duo scoorde afgelopen tijd al op nationale wedstrijden en vandaag werd het harde werken beloond met een overwinning in Meerle. Een mooi verjaardagscadeau voor Cornelissen die vandaag drieënveertig kaarsjes mag uitblazen.

De score voor Adelinde in het zadel van Aqiedo kwam uit op 72%. Hiermee waren zij bij uitstek te beste. Het juryverschil tussen de juryleden bij B en H was opmerkelijk: 68.152% tegen 74.674%. De overige juryleden zaten allemaal rond de 72% wat ook de uiteindelijke score werd. Hoge cijfers waren er vooral voor de piaffe-passage tour waar Aqiedo absoluut in uitblinkt. De galoptour leverde nog wat spanning op vandaag met onder andere een mislukte wisselserie wat een dubbel tellend onderdeel is. Daar tegenover stonden wel weer hoge cijfers voor beide pirouettes, ook een dubbel tellend onderdeel. Er is dus zeker nog ruimte voor nog hogere scores.

België en Frankrijk vullen top vijf

België en Frankrijk bezetten de overige plaatsen in de top vijf waarin de landen steeds van stuivertje wisselen. Op bijna twee procent achterstand was het Amadine Prevost die de tweede plek opeiste. Zij zadelde voor deze Grand Prix Quaterdance (v. Quaterback) en reed naar 70.413%. Dit waren de enige twee scores boven de 70%. Morgan Barbançon maakt de top drie compleet. Zij reed Habana Libre A (v. Zizi Top) naar 69.948%. Flore de Winne volgt op plaats vier met Flynn (v. Fahrenheit). Morgan Barbaçon had nog een tweede ijzer in het vuur waarmee zij de top vijf afsluit: Bolero (v. Johnson TN) was vandaag goed voor 69.142%.

Uitslag.