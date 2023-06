Adelinde Cornelissen en Fleau de Baian winnen ook GPS Geesteren met 74,574%

Adelinde Cornelissen won gisteren met Parzivals volle broer Fleau de Baian (v. Jazz) al de Grand Prix in Geesteren (72,848%) en vandaag volgde een tweede overwinning in de Grand Prix Spécial. De combinatie die meer dan een jaar niet op internationale concoursen verscheen, deed er vandaag nog een schepje bovenop: 74,574% was het resultaat van de Spécial.

Of de jury deed er nog een schepje bovenop, zo kan het ook gezegd worden. Fleau de Baian, die gisteren al een goede Grand Prix liep, werd gisteren door één jurylid al in de 74% en door eentje in de 73% beoordeeld. In de Spécial gingen twee juryleden over de 75%, twee kwamen op een score in de 74% en eentje in de 73%.

Cheret en Rahmouni

De Franse Camille Judet Cheret volgde op de tweede plaats met Herelja Higgins (72,149%) en Yessin Rahmouni kwam met All At Once op 71,213%.

Van Silfhout en Minderhoud op 70,979%

Diederik van Silfhout, die verraste op het NK Dressuur met Filius Apache (v. Apache), had op CDI Geesteren zijn handen nog iets meer vol aan de bruine. In de Spécial scoorde het duo vandaag 70,979%.

Hans Peter Minderhoud, die in het landenteam voor CHIO Rotterdam is opgenomen, kwam met Invictus in de Spécial op precies dezelfde score.

Uitslag

Bron: Horses.nl