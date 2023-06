Adelinde Cornelissen wint ook nationale GPS op CHIO Rotterdam

De top-3 van de Grand Prix Spécial in Rotterdam ziet er hetzelfde uit als die van de Grand Prix: Adelinde Cornelissen op 1, Devenda Dijkstra op 2 en Judith Ribbels op 3. Vandaag won Cornelissen met Fleau de Baian met 72,659% (72,021%-73,617%).

Weer een steady proef dus voor Adelinde Cornelissen en Fleau de Baian, die al een tijdje constant scoort in de Grand Prix. Eerst op nationale wedstrijden, vervolgens op het NK Dressuur, op CDI Geesteren en nu in de (door de CDIO-juryleden beoordeelde) nationale Grand Prix en Grand Prix Spécial op CHIO Rotterdam.

71,468% in eerste Spécial voor Dijkstra en Hero

Devenda Dijkstra mocht met Hero (v. Johnson) net zoals gisteren achter Cornelissen aansluiten. In hun allereerste Spécial scoorde de combinatie direct 71,468% met vier scores in de 71 en eentje in de 70%. Judith Ribbels werd met Fun Fun EB (v. Sorento) derde met 69,298%.

Acht deelnemers

Twee deelnemers aan de Grand Prix verschenen vandaag niet in de Spécial. Dominique Filion met Dettori (die gisteren met 63,717% duidelijk onder hun kunnen presteerden) en Kebie van der Heijden met Jackpot v/h Trichelhof (die nog maar net Grand Prix loopt).

Van de acht deelnemers die overbleven in de Spécial, werd er eentje uitgebeld (Dane Rawlins).

Uitslag

Bron: Horses.nl