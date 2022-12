Adrienne Lyle begint WB-seizoen met Salvino met winst

Adrienne Lyle won afgelopen zaterdag met Salvino (v. Sandro Hit) de WB-Kür op het Global Dressage Festival met een score van 85,015%. Daarmee verbrak de amazone net niet haar eigen record van 85,515%, dat ze negen maanden geleden op dezelfde locatie vestigde.

Lyle, die de dag ervoor ook al de Grand Prix won met Salvino, heeft met deze overwinning de eerste 20 punten binnen voor de WB-finale, die de eerste zou zijn van het duo.

Gelukkig

“Hij voelt zich echt ongelooflijk”, vertelde Lyle na afloop aan Dressagenews. “De mooiste opmerking die ik van verschillende toeschouwers kreeg na de Kür was hoe gelukkig hij eruitzag. Dat maakt me gewoon heel blij, want hij doet dit al vele jaren en het is zo duidelijk dat hij zoveel plezier in zijn werk heeft.”

Palmares

Lyle en Salvino startten 53 keer internationaal Grand Prix sinds het begin van hun carrière bijna zes jaar geleden. Het paar maakte twee keer deel uit van het Amerikaanse team, dat zilver won. Dat was op de Wereldruiterspelen van 2018 en de Olympische Spelen van Tokio.

Bron: Dressagenews